"D’amore e baccalà", a Scrittori in piazza l’originale guida di Lisbona di Alessio Romano

Torna l'appuntamento con la rassegna culturale Scrittori in piazza, organizzata da Nuova Libreria con l'associazione Liber, giunta alla 24ª edizione. Domenica 22 luglio, alle 21.30, in piazza Barbacani a Vasto, ci sarà la presentazione di D'amore e baccalà, edito da EDT, di Alessio Romano. Si tratta di una interessante e originale guida di Lisbona, capitale del Portogallo, che sta vivendo un incredibile boom turistico. A dialorare con l'autore sarà il giornalista Giuseppe Ritucci.

Alessio Romano, nato a Pescara nel 1978, ha debuttato nel 2006 con Paradise for all ( Fazi editore), un giallo ambientato alla scuola Holden- dove ha studiato Tecniche della narrazione e oggi insegna-, salutato dal critico del Corriere della Sera Antonio D'Orrico come" uno dei migliori esordi della stagione".Con Bompiani ha pubblicato nel 2015 Solo sigari quando è festa ed è curatore de Gli stonati. Manifesto letterario per la legalizzazione della cannabis ( NEO edizioni, 2017)

Il libro

Lisbona - La più poetica delle capitali europee. Saramago e l’oceano. Tabucchi e il tram numero 28. E le tascas, le taverne in cui si mangiano cinquanta sfumature di baccala? ascoltando la musica piu? struggente che esista: il fado.

È in questa città sospesa tra sogno e realtà che Alessio incontra Beatriz, una cameriera bellissima, scontrosa ed evanescente. Ritrovarla nel dedalo del centro storico sarebbe impossibile, senza l’aiuto di complici inattesi: gli spiriti guida di Amália Rodrigues, Ingrid Bergman, Fernando Pessoa...