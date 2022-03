Tutto pronto per gli spettacolari match dell’Histonium Fighting Championship

È tutto pronto per la prima edizione dell'Histonium Figthing Championship, competizioni di arti marziali organizzata da Sparta Group con Fight1. Domani, sabato 21 luglio, al PalaBCC di via dei Conti Ricci a Vasto, si sfideranno tanti atleti in spettacolari match di sport da combattimento.

La prima tappa dell'appuntamento si è svolta a Vasto Marina, presso lo stabilimento da Mimì, con il rituale del peso per gli atleti pro, sotto l'occhio attento del giudice, e l'immancabile face-to-face. Per gli appassionati della competizione è stata l'occasione per entrare a contatto con gli atleti che domani sera si sfideranno.

"Siamo pronti, abbiamo lavorato tanto in questi mesi perchè per noi era il primo evento di questa portata - ha spiegato Marco Catalano, uno degli organizzatori -. Per me è stato doppiamente difficile perchè dovrò anche partecipare alla competizione come atleta (è impegnato nelle selezioni Oktagon). Ad oggi siamo molto soddisfatti e non vediamo l'ora che arrivi domani per regalare a tutti i present un grande spettacolo".

Si inizierà alle 20, con gli atleti dilettanti, tra cui molti giovani locali per poi passare al grande spettacolo con i match di alto livello. "In palio ci sarà anche un titolo Italiano Muay Thai e la selezione Oktagon che darà spettacolo. Ci sarà una doppia sfida Italia-Serbia e avremo anche due rematch che non mancheranno di dare spettacolo".

L'apertura dei cancelli è alle 19.30, alle 20 l'inizio dei match e poi, alle 21, spazio agli atleti Pro.

Le sfide pro

Fabio Puce - Alex Ajouatsa | Titolo Italiano Muay Thai 3x5 70 Kg.

Loris Argentieri - Luca Branciaroli | K1 70 kg.

Mattia Bucella - Alfredo Denis | K1 64 kg.

Matteo Calzetta - Mattia Solarino | K1 75 kg.

Marco Catalano - Riccardo Maso | K1 Selezioni Oktagon 85 kg.

Davide Di Deo - Driss Beariba | MMA 65.8 kg.

Angelo Marchesani - Radovan Nedovic | Sifda Italia-Serbia MMA 77 kg.

Iuri Lapicus - Vojislav Janicuevic | Sifda Italia-Serbia MMA 77 Kg.