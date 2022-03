Il Ciclo Club Vasto alla scoperta dell’Abruzzo ’a colpi di pedale’

Cosa c'è di meglio che scoprire le bellezze dell'Abruzzo in bicicletta? Lo sanno bene i soci del Ciclo Club Vasto che, anche in questa stagione estiva, stanno organizzando tante uscite nel territorio. Nei giorni scorsi, un gruppo guidato dal presidente Antonio Spadaccini e con i consiglieri Glieno e Iacobucci, ha fatto rotta verso il Parco Nazionale attraversando Villetta Barrea, Alfedena e le località circostanti.

"È stata l'occasione per unire passione sportiva e promozione della bici come mobilità alternativa e sostenibile oltre ad un modo per godere degli stupendi paesaggi delle zone attraversate".

Con gli atleti in bicicletta c'era anche un nutrito gruppo di familiari per condividere insieme escursioni e convivialità. "Il nostro intento - spiegano i rappresentanti del direttivo - è unire sport e amore per lo stupendo territorio abruzzese che abbiamo la fortuna di poter godere in casa nostra".