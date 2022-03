Elezioni Denso, Biscotti: "I lavoratori hanno apprezzato il nostro operato"

Con 298 voti, la Fimcisl per la prima volta nella storia dei 40 anni dello stabilimento Denso di San Salvo è risultato il primo sindacato in termini di voti (elezioni tenutesi 17 e 18 luglio).

"Nei più grandi stabilimenti metalmeccanici della provincia di Chieti, Sevel e Denso, risultiamo essere la sigla sindacale più votata – dice il segretario provinciale Primiano Biscotti – Riteniamo che alla Denso i lavoratori hanno apprezzato il lavoro da noi svolto sempre con trasparenza e senza populismi, demagogia o propaganda. Il grande merito di questa affermazione va alle ex Rsu, ai direttivi e a tutti i candidati che hanno dato il loro prezioso contributo. Tra gli eletti spicca l’affermazione di Enzo Toma che ha preso ben 92 voti. Ringraziamo i lavoratori per la fiducia che hanno riposto in noi. Da domani lavoreremo per rinnovare il contratto aziendale e per avere certezze sul futuro".

Risultati definitivi

Fim-Cisl 298 voti - 4 Rsu (3 op. 1 imp.) - 2 Rls

Uilm-Uil 259 voti - 4 Rsu (3 op. 1 imp.) - 2 Rls

Fiom-Cgil 238 voti - 3 Rsu (2 op. 1 imp.) - 1 Rls

Fismic 104 voti - 1 Rsu (1 op.) - 1 Rls

Ugl 9 voti - 0 Rsu