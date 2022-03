Scontro tra un’auto e uno scooter sulla ss16, un ferito in ospedale

Ancora un incidente tra auto e moto sulle strade di Vasto. Questa sera, verso le 18.30, sulla statale 16, nei pressi dell'Hotel Dakar, a Vasto Marina, c'è stato lo scontro tra un motociclo Piaggio Beverly condotto da G.A. e una Alfa 147 condotta da L.G. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida dello scooter che, caduto a terra, ha riportato diverse contusioni. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Per lui è stato necessario il trasferimento all'ospedale di Vasto con l'ambulanza del 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto è intervenuta la pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi dell'incidente per ricostruirne l'esatta dinamica. Durante le operazioni di soccorso e rilievi il traffico ha subito rallentamenti.

Appena ieri, in via Istonia, si era verificato un altro scontro tra un'auto e una moto [LEGGI].