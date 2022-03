Nel centro storico di Vasto torna l’appuntamento con la Notte Bianca

Torna venerdì 20 luglio l'appuntamento con la Notte Bianca nel centro storico di Vasto. Dopo il "giro di boa" del ferroluglio è la città antica ad accogliere residenti e turisti per una lunga serata che andrà avanti "dal tramonto all'alba". L'amministrazione, con il Consorzio Vasto in Centro e Confesercenti Vasto, ha curato la mappa di una serie di eventi disseminati negli spazi del centro in prossimità delle attività commerciali e dei pubblici esercizi.

In piazza Rossetti il palco con la musica di Claudio Guerrini, dj di Rds e le Village girls che saranno un polo di attrazione fino a mezzanotte inoltrata lasciando poi spazio alla musica proposta dai tanti locali vastesi. Nei pressi dell'arco di San Pietro, invece, ci sarà la musica de Le Ombre. "Saranno tanti i punti dove ci saranno musica e animazione - spiega l'assessore al turismo Carlo Della Penna - per un appuntamento atteso come ogni anno. C'è stata grande collaborazione tra amministrazione, Vasto in Centro, Confesercenti e gestori dei locali e mi auguro possa essere una Notte Bianca di successo".

Per la sicurezza di chi parteciperà alla Notte Bianca ci saranno "anche le postazioni della Croce Rossa - spiega Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro -. Ci saranno anche bagni chimici in diversi punti del centro". Come negli anni passati, oltre agli spettacoli musicali "ci sarà l'animazione itinerante, con le ballerine brasiliane e i negozi saranno aperti fino a tardi".

La mappa - clicca qui

La viabilità. Per un corretto svolgimento della manifestazione secondo le norme di sicurezza ci saranno alcune modiche alla normale viabilità cittadina. Dalle ore 14 del 20 luglio (fino alle 6 del 21) ci saranno il divieto di transito e sosta in piazza del Popolo, via Adriatica, via San Pietro, piazza Caprioli, via Buonconsiglio, via Barbarotta, piazza Marconi, piazza del Tomolo, via Marchesani e via Santa Maria. Stesso divieto in via XXIV Maggio, via Cavour, piazza Rossetti, via Vittorio Veneto, via IV Novembre, Corso Italia, via Asmara, via Smargiassi e via Leopardi. Chiuso anche il parcheggio di piazzale Histonium.

Ci sarà la chiusura al traffico di corso Garibaldi e un tratto di via Vittorio Veneto (fino all'incrocio con via IV Novembre), con deviazione su via Madonna dell'Asilo, per dare spazio alla circolazione pedonale e all'allestimento di vari stand. Chiusa al traffico anche via Giulia mentre ci sarà il senso unico di marcia (da Largo de Litis verso via San Michele) in via Vittorio Veneto.

L'ordinanza - clicca qui