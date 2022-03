Locali realizzati abusivamente e assenza di bagnini: sequestri e sanzioni della guardia costiera

Locali adibiti a sala ristorante realizzati abusivamente e due stabilimenti balneari sanzionati per l'assenza del bagnino. È il risultato dei controlli della Guardia costiera di Vasto sul litorale tra Casalbordino e San Salvo.

"Nello specifico – spiega in una nota la guardia costiera – è stato denunciato un concessionario di uno stabilimento balneare dopo che sono state accertate innovazioni non autorizzate in difformità ai titoli concessori. Sono state infatti realizzate alcune strutture ed in particolare è stato costruito un locale di notevoli dimensioni completo di strutture solide, infissi e vetrate destinato a sala ristorazione difforme dal titolo concessorio e per tali motivi il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

I controlli della Guardia Costiera di Vasto a tutela della sicurezza dei bagnanti hanno portato, inoltre, a constatare l’assenza del bagnino in alcune postazioni di salvataggio di altri stabilimenti balneari. Mentre in un caso il bagnino era assente proprio nell’ora di punta, quando gli specchi acquei interessati erano affollati da numerosi turisti, nell’altra occasione lo stabilimento era del tutto privo del servizio di assistenza bagnanti e pertanto il responsabile è stato precauzionalmente diffidato a sospendere le attività di balneazione presso il lido.

Tali gravi comportamenti sono stati perseguiti con l’elevazione di multe salate che arrivano fino a 3000 euro ciascuna ed il bagnino disattento verrà segnalato alla società di salvamento per ogni valutazione circa l'eventuale revoca del brevetto.

I controlli di polizia marittima continuano con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti e ridurre il rischio di condotte pericolose per garantire la sicurezza dei turisti assicurando nel contempo la tutela del litorale. È posta anche l’attenzione nell’ambito del settore diportistico verificando il corretto e sicuro utilizzo dei natanti e imbarcazioni da diporto che svolgono attività commerciali come la locazione o il noleggio".