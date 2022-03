Scontro auto-moto in via Istonia: un ferito e traffico bloccato

Traffico paralizzato in ingresso e in uscita a Vasto dalla marina. Uno scontro tra una moto di grossa cilindrata e una Fiat Panda è avvenuto poco dopo le 9 in via Istonia. I due mezzi (la due ruote condotta da un giovane classe '91 e l'auto da un anziano) hanno impattato tra loro con il motociclista finito pesantemente a terra.

Il ragazzo è rimasto lievemente ferito, i medici del 118 gli stanno prestando le prime cure; sul posto anche i vigili urbani per i rilievi del caso.

Il traffico è bloccato e già si registrano lunghe code con diversi autobus di linea incolonnati.

In aggiornamento