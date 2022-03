San Salvo Marina: eventi spostati in piazza Gramsci per rispettare la delibera regionale

"Un errore materiale, un errore di stampa del programma estivo": è ciò che starebbe alla base dell'ordinanza del Tar che ha sospeso alcuni degli eventi estivi in programma in piazzale Cristoforo Colombo previa rimodulazione del calendario [LEGGI]. Ad assicurarlo è l'assessore alle Attività produttive di San Salvo, Tonino Marcello.

La piazza principale di San Salvo Marina negli ultimi anni ha ospitato la gran parte degli eventi: 45 nel 2016, 40 nel 2017. Quest'anno secondo quanto diffuso dal Comune a maggio ce ne sarebbero stati 50 tra luglio e agosto. Circostanza questa, poi confermata nella delibera del 12 giugno scorso (n. 119).

Qualche giorno dopo, arrivò il nuovo ricorso sul regolamento che tra le principali contestazioni aveva proprio l'eccessiva concentrazione di appuntamenti in quel sito [LEGGI]. Il 25 giugno il Tar emette la sospensiva dell'efficiacia del regolamento. Il 12 luglio, la giunta comunale approva la delibera di rettifica dell'atto di un mese prima con la quale parla di "errore materiale" predisponendo lo svolgimento di alcuni degli eventi in un'altra località della marina (piazza Gramsci, davanti al Beat); fatto, questo, che non ha evitato il rimbrotto del tribunale il giorno dopo.

Per la prima volta dopo anni, quindi, numerosi appuntamenti saranno dislocati altrove (in basso l'elenco). Il primo è quello di stasera alle ore 21.

Se, però, il mese di luglio così è salvo, resta un'incognita per agosto per il quale è necessario un terzo sito per rispettare quanto ordina il Tar. "Aspetteremo la decisione del 26 del Consiglio di Stato e nel caso cercheremo un'altra location", ha detto Marcello a margine dell'incontro di stamattina con gli operatori turistici.

GLI EVENTI NEI LIDI - Quella di stamattina è stata l'occasione per fare il punto con i balneatori dopo l'ordinanza, soprattutto per sgombrare la confusione su quali eventi (e come) è possibile organizzare. Non si può dire che ciò che è emerso abbia il carattere di novità.

La delibera regionale alla quale si rifà l'ordinanza del Tar è del 2011. Questa prevede in un mese, per ogni sito, si possano organizzare:

• 10 concerti all'aperto

• 1 concerto al chiuso in strutture non dedicate agli spettacoli

• 1 discoteca all'aperto

• 4 attività musicali all'aperto (es. piano bar, trattenimenti danzanti esercitati a supporto di attività principali come bar, ristoranti, gelaterie ecc.)

Nella durata massima di 4 ore (prevista per tutte) devono rientrare anche le prove tecniche. Per tutti il limite è quello della mezzanotte, salvo autorizzazione del Suap fino alle 2.30 massimo (ma con volume ridotto). In questo caso va richiesta una Scia, insomma come già avviene da tempo.

Il sindaco Tiziana Magnacca – che più volte ha fatto riferimento alla turista promotrice dei ricorsi – ha poi raccomandato: "Agite sempre nella legalità e nella civiltà pure nella protesta perché non ci faranno sconti".

GLI EVENTI SPOSTATI

LUGLIO

18: 21:00 ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.za Gramsci

22: 21:00 ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl - P.za Gramsci

23: 21:00 TRIBUTO STEVIE WONDER-Eventi e Servizi Sr l - P.za Gramsci

26: 21:00 ORCHESTRA SPETTACOLO EVER GREEN -Eventi e Servizi Srl - P.za Gramsci

29: 21:00 FABRIZIO RAGNI "TRIBUTO Renato Zero" -Eventi e Servizi Srl - P.za Gramsci

31: 21:00 ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.za Gramsci

AGOSTO

5: 21:00 II SERATA CONCORSO KARAOKE ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl - P.za Gramsci

6: 21:00 I VINTAGE - Eventi e Servizi Srl - P.za Gramsci

21: 21:00 FABIANO & CO -Eventi e Servizi Srl - P.za Gramsci

22: 21:00 ON HEARTH "Tributo Elisa" -Eventi e Servizi Srl - P.za Gramsci

23: 21:00 STRADA SECONDARIA -Eventi e Servizi Srl - P.za Gramsci

29: 21:00 BLUE SPIRIT - Eventi e Servizi Srl - P.za Gramsci

30: 21:00 ORCHESTRA SPETTACOLO EVER GREEN -Eventi e Servizi Srl - P.za Gramsci