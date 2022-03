Musica e archeologia con il concerto dei Chorando

Originale binomio tra musica e archeologia, tra le sonorità brasiliane e il Parco Archeologico del Quadrilatero di San Salvo. È la proposta del Comune di San Salvo che invita a partecipare al concerto che si terrà giovedì 19 luglio alle ore 21.00 in piazza San Vitale del duo Marco Molino e Vittorio Sabelli che formano il gruppo Chorando, con la presenza come ospite del percussionista Gabriel Prado.

“La particolarità di questo spettacolo è l’incontro tra storia e musica – dice l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – tra i suoni della musica brasiliana e la nostra storia. Ascolteremo gli artisti a esibirsi con il clarinetto e marimba per conoscere una proposta unica e inimitabile che fonda Choro e Jazz”.

Il sindaco Tiziana Magnacca evidenzia “l’originalità della proposta musicale che viene presentata. Ancora una volta vedrà come palcoscenico piazza San Vitale per un nuovo appuntamento del cartellone delle manifestazioni estive. La particolarità della serata è data che a fine concerto il personale della Parsifal accompagnerà in una visita guidata del Museo”.

Il duo Chorando nasce nel 2016 ed è unico al mondo per la particolarità della formazione, clarinetto e marimba, e per la musica proposta, incentrata sulla musica tradizionale brasiliana, lo Choro, rivisitata in chiave più europea e con apertura al jazz e all’improvvisazione. Nello scorso mese di marzo, durante la tournée in Brasile, il duo ha collaborato con diversi musicisti brasiliani, e il concerto di giovedì sera vedrà la band ha inciso nel 2017 il primo album "Sonhando Na Praia", mentre nel 2018 è uscito il secondo disco "Chorando Plays Rock".

In caso di maltempo il concerto si terrà all'interno del Museo.