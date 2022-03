In cucina per la solidarietà con gli chef Argentieri, Povedilla e Marsetti

Serata all'insegna del gusto e della solidarietà ieri a Vasto Marina per raccogliere fondi destinati alla Children's Leukamia & Cancer Research Foundation, associazione che ha sede in Australia e che opera in diversi paesi del mondo. Ad ospitare l'appuntamento è stato il locale della riviera Alla Marina Bistrot & Pub 2.0 i cui spazi esterni si sono trasformati in una grande cucina (e in un set televisivo per le riprese dell'evento) accogliendo ospiti e chef per un appuntamento interessante e gustoso.

A dare manforte al vastese Antonio Argentieri, da tempo sostenitore dell'associazione di ricerca, sono arrivati dalla Prova del Cuoco gli chef David Povedilla e Francesca Marsetti che, tra una domanda della presentatrice Angela Menna e tante foto dei partecipanti, hanno preparato dei gustosi piatti.

Alla Marsetti il compito di elaborare l'antipasto, a base di tartarre di salmone, Povedilla ha realizzato una enorme paella e Argentieri ha chiuso il percorso culinario con un dessert. I tre chef si sono avvalsi della preziosa collaborazione della brigata e del personale di sala del locale.

I commensali, dopo aver ammirato gli chef all'opera, hanno gradito molto i loro piatti contribuendo alla raccolta fondi per la CLCRF. Oggi, 18 luglio, si replica con un appuntamento dedicato ai bambini. Dalle 17, sempre presso Alla Marina Bistrot & Pub 2.0, appuntamento con la cake kids therapy, laboratorio di pasticceria curato da Argentieri con tante sorprese per i più piccoli.