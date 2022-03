Il Brillo Parlante: birre artigianali e prodotti tipici in una location ricca di storia

Una piacevole novità ha aperto i battenti domenica scorsa in vico Raffaello (traversa di piazza L. Pudente) a Vasto. È Il Brillo parlante, birreria dallo stile giovane e innovativo in una location d'eccezione: situato in un'ex cantina (in precedenza antico forno), nel locale si possono ammirare le volte autentiche che gli conferiscono un'aura di storia vastese.

Lorenzo e Cristiano Caldarelli sono pronti ad accogliere i clienti che vorranno degustare birre artigianali accompagnate dai prodotti tipici della nostra terra (salami, ventricina, formaggi ecc.).

Grande la partecipazione domenica scorsa per l'inaugurazione. Il Brillo Parlante propone un'ampia scelta di birre artigianali provenienti dall'Abruzzo e dall'estero in tre formati: alla spina, in bottiglia e in lattina. Queste le birre proposte:

Spina

Punk Ipa, Jacob, Bianca Avvelenata, Buskerrs Peacemaker (Casa di cura), Tripel (Casa di cura)

Bottiglia

T.S.O. (Casa di cura), Flebo (Casa di cura), 4punto7 (Opperbacco), Violent Share (Opperbacco), Bianca Piperita (Opperbacco), Be Happy (Opperbacco), Cane di guerra, Taras Bulba, Vedo quadruplo (Bibibir), Guldenberg, La Chouffe, Poppels, Hefe Weize, Juicy Liù, Boon Kriek, Gueuze

Lattina

Lambrate, Mundaka, Guerrilla

Il Brillo Parlante però non è solo birre. La ricca scelta si completa infatti con i succhi di frutta bio di Sole Rosso e gli analcolici di Imperdebile.

Sarà possibile gustare tutti questi prodotti tra i pittoreschi angoli e gli scorci storici di Vico Raffaello dalle 18 di ogni giorno. Lorenzo e Cristiano vi aspettano!