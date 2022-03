Eventi musicali a San Salvo Marina, ecco quelli "in più". Il Comune deve decidere cosa fare

Entro domani il Comune di San Salvo deve adempiere a quanto disposto dall'ordinanza del Tar pubblicata il 16 luglio scorso che sospende alcuni degli eventi in programma in piazzale Cristoforo Colombo alla marina [LEGGI]. La grana non è di poco conto considerata la mole di date già in programma che ha portato alla decisione del tribunale amministrativo.

La delibera regionale del 14 novembre 2011 (richiamante la legge quadro del 26 ottobre 1995) emessa dall'allora giunta di centrodestra di Gianni Chiodi stabilisce 10 eventi musicali per sito al mese della durata di 4 ore nelle quali sono comprese anche le "prove tecniche degli impianti audio" con limite orario a mezzanotte.

Il calendario degli eventi estivi 2018, invece, ne prevede una cinquantina in due mesi (luglio e agosto) concentrati nella piazza principale della marina: quasi uno a sera. Nel lungo elenco diffuso dal Comune (in fondo all'articolo) ci sono probabilmente due errori con due eventi in programma nella medesima location e alla stessa ora (15 luglio e 5 agosto).

Una concentrazione – quella di luglio e agosto – di poco superiore a quella degli ultimi anni: 45 appuntamenti nel 2016 [LEGGI], 40 l'anno scorso [LEGGI].

Scorrendo l'elenco degli eventi musicali che hanno portato alla sforbiciata del Tar è possibile notare come una discreta parte degli artisti abbia già calcato la scena più volte negli ultimi anni.

È questo probabilmente il paradosso che anche in occasione del sedicente flash mob [LEGGI] ha spinto alla riflessione di alcuni balneatori presenti: un numero di eventi già visti che ha messo a rischio anche quelli di punta dell'estate sansalvese che portano nella località balneare artisti di richiamo nazionale in grado di fare il tutto esaurito (vedi Progetto Sud, il Reggae Summer Festival ecc.).

Nella giornata di ieri non ci sono state prese di posizione ufficiali pubbliche del Comune di San Salvo. L'ente deve decidere che fare per tutelare gli appuntamenti più importanti; non una scelta facile. Quali potrebbero essere le alternative? Spostare alcune delle date in più a settembre? Annullarle? Ricollocarle in altro luogo? Stamattina il Comune dalla propria pagina Facebook ha confermato lo show di Andrea Desiato di questa sera.

La vicenda, anche alla luce dei dati degli anni scorsi, sembra chiara: come probabilmente accade in altre località della costa abruzzese, il cartellone estivo ha offerto da un po' in piazzale Cristoforo Colombo più eventi musicali di quelli previsti dalla Regione con buona pace di tutti. Il troppo storpia però e se alle prime avvisaglie e ai primi malumori, i ricorsi persi al Tar dell'anno scorso, si fosse trovato un punto d'incontro tra ricorrenti (spalmando concerti e simili su tutto il lungomare) e amministratori, oggi non si dovrebbe fare i conti con lo sfalcio imposto in un'aula di giustizia.

GLI EVENTI PROGRAMMA IN P.LE COLOMBO (in grigio quelli già passati)

LUGLIO

6: 21:00 FESTIVAL "CONTRIBUTO ALLA BELLEZZA": Drum Circle - Ass. Musica in Crescendo - P.le C. Colombo

12: FESTIVAL "CONTRIBUTO ALLA BELLEZZA": Music on the road - Ass. Musica in crescendo -P.le C. Colombo.

14: 22:00 DELTA SOUND Band-Eventi e Servizi Srl - P.le C.Colombo

15: 21:00 ORCHESTRA SPETTACOLO EVER GREEN -Eventi e Servizi Srl - P.le C.Colombo

15: 21:00 THE BIG YEARS -Eventi e Servizi Srl -P. le C. Colombo

17: 21:00 CASABABILON "Tributo Manu Chao" -Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

18: 21:00 ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

19: 21:00 JOLLI BLU 883 "Tributo Max Pezzali" -Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

20: 21:00 GIADA E I BLU NOTE -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

21: 21:00 PER COLPA DI CHI "Tributo Zucchero" -Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

22: 21:00 ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl - P.le C Colombo

23: 21:00 TRIBUTO STEVIE WONDER-Eventi e Servizi Sr l -P.le C. Colombo

24: 21:00 RADIO LIVE -Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

25: 21:00 TRIBUTO LAURA PAUSINI -Eventi e Servizi Srl - P.le C .Colombo

26: 21:00 ORCHESTRA SPETTACOLO EVER GREEN -Eventi e Servizi Srl - P.le C .Colombo

27: 21:00 RINO FOLKDANCE -Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

28: 21:30 (TRIBUTO CREMONINI LUNA POP) -Eventi e Servizi Srl -P.le C .Colombo

29: 21:00 FABRIZIO RAGNI "TRIBUTO Renato Zero" -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

30: 21:00 TREAM DISCO 80-90 -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

31: 21:00 ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.le C .Colombo

AGOSTO

1: 21:00 FINALE REGIONALE MISS MILUNA per MISS ITALIA - New Generation - P.le C.Colombo

2: 21:00 SPETTACOLO MUSICALE CON I BIM BUM BAM -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

3: 21:00 I SERATA CONCORSO KARAOKE ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

4: 21:00 ANDREA SANNINO -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

5: 21:00 II SERATA CONCORSO KARAOKE ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

5: 21:00 I VINTAGE - Eventi e Servizi Srl -P.le C .Colombo

7: 21:00 CHERYL PORTER Jazz – Gospel -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

8: 21:00 ECLIPSE "Tributo Pink Floyd" -Eventi e Servizi Srl - P.le C.Colombo

9: 21:00 Finalissima "Lady Over 2018"- Ass. Culturale Cantiere Creativo - P.le C. Colombo

10: Brusco, Omar Faye Gawane, YabbyJah Sound (6^ EDIZIONE REGGAE SUMMER FESTIVAL) - P.le C.Colombo

11: Lion D, Freedom Fighters (6^ EDIZIONE REGGAE SUMMER FESTIVAL) - P.le C.Colombo

12: Quartiere coffee, Vattelappeska (6^ EDIZIONE REGGAE SUMMER FESTIVAL) - P.le C.Colombo

13: 21:00 MANOLO DEI GIPSY KING con ENZO NAPOLI -Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

14: 21:00 QUISISONA -Eventi e Servizi Srl - P.le C.Colombo

15: 21:00 4 SANTI -Eventi e Servizi Srl - P.le C.Colombo

16: 21:00 MODANDO "Tributo Modà" - Eventi e Servizi Srl - P.le C.Colombo

17: 21:00 LA NOTTE DI VASCO e la notte delle Lanterne -Eventi e Servizi Srl -P.le c. Colombo

18: Vittorio il Fenomeno, P.le c. Colombo

19: 21:00 MONTEPULCIANO TRIBUTO NEGRAMARO -Eventi e Servizi Srl -P.le C .Colombo

20: 21:00 FINALE KARAOKE ANDREA DESIATO - Eventi e Servizi Srl -P.le C.Colombo

21: 21:00 FABIANO & CO -Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

22: 21:00 ON HEARTH "Tributo Elisa" -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

23: 21:00 STRADA SECONDARIA -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

24: PLANET FUNK in concerto (PROGETTO SUD FESTIVAL) - P.le C. Colombo

25: MARLENE KUNTZ in concerto (PROGETTO SUD FESTIVAL) - P.le C. Colombo

26: ROCCO HUNT in concerto (PROGETTO SUD FESTIVAL) - P.le C. Colombo

27: ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

29: 21:00 BLUE SPIRIT - Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

30: 21:00 ORCHESTRA SPETTACOLO EVER GREEN -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo

31: 21:00 ANDREA DESIATO -Eventi e Servizi Srl -P.le C. Colombo