Casalbordino, nasce la Nuova Fattoria Felice

In via Tavoleto a Casalbordino, scendendo da Miracoli verso il mare, nasce la Nuova Fattoria Felice. Vita Felice Onlus ha organizzato per l'occasione un'inaugurazione all'insegna del divertimento con visita guidata agli animali, cavalcata a cavallo e passeggiata con l'asinello prevista per questo sabato 21 luglio. L'associazione si occuperà inoltre di offrire colazione e aperitivi nell'arco della giornata. Per il pranzo (ore 12.30) e la cena (19.30) è prevista invece un'offerta minima di 15 euro. E' possibile prenotare ai numeri 3491164882, 3476301878 o 360501406 e richiedere eventualmente un menù senza glutine o vegetariano.

"Vitafelice è stata fondata nel 2014 dal parroco di Casalbordino don Silvio Santovito, concretizzando un sogno che in Parrocchia si stava coltivando già da tempo: un luogo in cui le persone fossero interdipendenti, ognuna con una funzione e un ruolo da svolgere, con l’opportunità di essere solidali fra di loro e di sostenersi a vicenda in un clima di fraterna amicizia. A contatto con vari animali e in un contesto accogliente e di condivisione e ascolto, le persone vengono accolte per momenti di gioia e l'aiuto possibile grazie alla Provvidenza, impegnandosi a favore dei diversamente abili e di chi vive in una condizione di disagio sociale, a partire da chi vive con l'elemosina e dai detenuti della Casa Circondariale di Vasto. I ragazzi disabili sono impegnati in varie attività pensate appositamente per loro, per risvegliare la fiducia in loro stessi, valorizzare i loro doni mettendoli a servizio della comunità, confrontarsi nella capacità di condivisione e di convivenza, imparare a vivere, attraverso il contatto con gli animali, la conoscenza e il rispetto del creato sottolineando i doni belli di Dio alle nostre vite. Viene offerta ai detenuti l’accoglienza per licenze orarie e volontariato nel periodo di “messa in prova”. In questi ultimi mesi si sta finalmente concretizzando un nuovo progetto: una nuova fattoria dove poter meglio e con maggiori spazi accogliere visitatori e persone con cui condividere momenti di carità e fraternità."



L’Associazione VitaFelice è una Onlus ed è quindi possibile sostenerla anche devolvendo il 5x1000 con la dichiarazione dei redditi. Versare il 5×1000 dell’IRPEF a “Associazione VitaFelice – ONLUS” non comporta alcun onere aggiuntivo per il contribuente. Al momento della dichiarazione dei redditi basta ricordarsi di inserire nella sezione dedicata alla destinazione del 5×1000 il codice fiscale dell’Associazione “Associazione VitaFelice – ONLUS” (Codice Fiscale 92038090699) e firmare nella zona dedicata alla firma. Durante tutto l’anno è possibile sostenerla partecipando alle varie iniziative e contribuendo anche tramite il c/c IT46U0896877590000020301967 intestato a “Associazione VitaFeliceOnlus”.

Sito web http://www.associazionevitafelice.org