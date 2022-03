Al Siren Festival arriva Nic Cester con il suo primo album solista

Anche quest'anno, il Siren Festival, giunto alla 5ª edizione, vivrà un'ultima giornata davvero interessante. Dopo il "pieno" di musica del 27 e 28 luglio, si spegneranno i grandi palchi per un concerto dalle atmosfere più calme ed intime nella concattedrale di San Giuseppe che aprirà nuovamente le sue porte alla musica internazionale del Siren. Il protagonista dell'appuntamento del 29 luglio, alle 12.30, sarà Nic Cester che arriva a Vasto con il suo primo album solista dopo una lunga e fortunata carriera con i Jet, band australiana che nei primi anni 2000 ha scalato le classifiche di tutto il mondo vendendo più di 6 milioni di dischi.

Sugar Rush, questo il titolo dell'album, è un disco che nessuno si aspettava: un mix di soul, blues, colonne sonore italiane vintage e puro talento musicale. Questo nuovo progetto ha un suono completamente diverso da quello che Cester ha prodotto in passato, ma conferma il suo grande talento per arrangiamenti e le melodie.

È un disco che riesce a evocare l' equivoca opulenza delle colonne sonore di James Bond di John Barry; il crunch e lo swing di Phrenology dei The Roots; la straordinaria aria di Air's PremiersSymptômes; gli anni di gloria dell'Albert Productions; lo sconvolgente ritmo del lavoro sulla colonna sonora dei Goblin; chilometri di spiaggia musicati dalla bianca luce del sole della Tropicalia; chilometri di costa interna catturati all'ombra delle Alpi Retiche; ritmi voodoo haitiani, Southern Soul e la disco cocainomane dei meatpacking district (tutto in una canzone); l'intimità di un tavolo da cucina e la frenetica tarda notte di un bar pieno di fumo nella periferia di Milano.

Prodotto da Jim Abbiss (Adele, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age) è in realtà un album “made in Italy”: infatti è stato registrato da Tommaso Colliva tra le Officine Meccaniche di Milano e gli Air Studios di George Martin a Londra con la super band Calibro 35, mentre dal vivo Nic Cester è accompagnato dalla The Milano Elettrica, band tutta italiana di nove elementi con due batterie e una sezione di fiati di cui fanno parte anche Sergio Carnevale (Bluvertigo), Daniel Plentz (Selton), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Dragonetti e Raffaele Scogna.

Al Siren Festival Nic Cester porterà uno show acustico e sarà accompagnato dalla The Milano Elettrica, band tutta italiana composta in questa occasione da Sergio Carnevale (Bluvertigo), Daniel Plentz (Selton), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Dragonetti e Raffaele Scogna e Domenico Mamone.