A Vasto Marina il Futsal Vasto ripropone il divertente calcio saponato

Torna a Vasto Marina l'appuntamento con il divertimento del calcio saponato per iniziativa del Futsal Vasto. La società biancorossa, alle prese con i preparativi per la prossima stagione in serie C1, ripropone, nell'area del Lido Acapulco, in lungomare Duca degli Abruzzi, il torneo 4 contro 4 che andrà in scena il 4 e 5 agosto. Le squadre potranno essere formate liberamente e, nel corso del torneo, i gol realizzati dalle ragazze (la cui presenza non è però obbligatoria in campo) valgono doppio. Le iscrizioni, costo di 10 euro a persona, sono aperte fino al 1° agosto.

La struttura gonfiabile sarà allestita già dal prossimo 26 luglio e, per due settimane, sarà utilizzabile dalle 8 alle 20. Per informazioni e iscrizioni al torneo contattare Domenico 3341714991.