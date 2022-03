Una festa da sogno? Con il catering del Conad di via Alessandrini i tuoi sogni diventano realtà

Qualità, originalità, cortesia e cura dei dettagli. Sono le caratteristiche inconfondibili del nuovo servizio catering che vi offre il Conad di via Alessandrini, a Vasto.

Compleanno, matrimonio, anniversario, feste per bambini, adulti, giovani, feste di pensionamento? Il nostro servizio catering è l'ideale per tutte le ricorrenze e ogni occasione che vuoi festeggiare con le persone che ami. Da noi potrai scegliere tra i due pacchetti che ti proponiamo: buffet e buffet + servizio, che ci permetteranno di curare nei minimi dettagli l'intera festa: allestimento dei tavoli, addobbi floreali, originali tableaux personalizzati. Il servizio catering del Conad di via Alessandrini è, infatti, anche event planner a tutti gli effetti.

Siamo pronti a studiare per te pacchetti personalizzati, tagliati su misura per l'evento e per le tue esigenze, da realizzare nel luogo in cui hai scelto trascorrere una giornata o una serata indimenticabile.

Anche il nostro menu è personalizzato in base ai tuoi gusti. Ogni prelibatezza viene preparata utilizzando ingredienti provenienti da filiere genuine e di elevata qualità che Conad con il suo marchio promette, da cui puoi scegliere prodotti selezionati e certificati coi marchi Dop e Igp. Alimenti che hanno storie culturali da raccontare attraverso i loro gusti inconfondibili, che sanno scaldare il cuore ed emozionare, toccando i cinque sensi. Il nostro è un menu fatto di aperitivi, antipasti, primi e secondi caldi e freddi, frutta di stagione fresca e dolci di ogni tipo, presentati e decorati in modo da costruire un indimenticabile percorso sensoriale. Soddisfiamo anche le esigenze degli amanti del finger food e dei cultori dei cibi vegani o macrobiotici. Ogni pietanza è prodotta da noi e cucinata sul posto, sulla base di ricette che rispettano le tradizioni ed il legame con il nostro territorio.

Prestiamo la massima attenzione alla cura dei minimi dettagli e siamo in grado di fornirti un servizio completo, comprensivo di addobbi floreali, palloncini e ogni particolare che possa colorare e rallegrare la tua festa. Il tutto nella location che decidi tu o in quelle che ti mettiamo a disposizione noi, a partire da Corte Rossetti, un luogo da sogno, in cui rivivere i fasti della Vasto antica.

Io e il mio team svolgiamo questo lavoro con grande passione e grande emozione. Perché, per noi, veder sorridere i nostri clienti è la più bella soddisfazione.

Per informazioni e prenotazioni, ti puoi rivolgere al supermercato Conad di via Alessandrini, a Vasto, oppure telefonare allo 0873 380575 e chiedere, in entrambi i casi, di Micaela.

Questa la pagina facebook ufficiale per restare sempre aggiornati sulle attività del Conad di Via Alessandrini.