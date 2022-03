La Vastese si rinforza in difesa: ecco Sebastiano Molinari

La Vastese procede spedita verso l'inizio della nuova stagione che vedrà staff tecnico e calciatori ritrovarsi il 26 luglio a Colledimezzo, come l'anno scorso, presso il centro vacanze Il Soffio. Tanti calciatori importanti sono già arrivati e, in questi giorni, il direttore sportivo Ferdinando Ruffini, con mister Ottavio Palladini e lo staff dirigenziale, sta completando l'allestimento della squadra che sarà impegnata nel campionato 2018/2019 di serie D.

Oggi pomeriggio è arrivato allo Stadio Aragona, accolto dal presidente Franco Bolami e dal co-presidente Pietro Scafetta, Sebastiano Molinari, difensore centrale classe 1993. Il 25enne calciatore nella scorsa stagione ha giocato in D con l'Albissola, con cui ha vinto il campionato. Nelle annate precedenti ha vestito le maglie di Finale e Vado per un totale di 82 presenze nella serie interregionale con 6 reti messe a segno.

"Sono contento di questo accordo con la Vastese, un club con una storia importante, e di poter giocare in una squadra di grande prestigio dell’intera categoria nazionale - le sue prime parole in biancorosso -. Mi farò trovare pronto per iniziare al meglio questa nuova esperienza”.