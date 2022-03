Coro Polifonico Histonium, un crowdfunding per il concerto del 45° anniversario

Ci sono ancora due settimane di tempo per sostenere il crowdfunding lanciato dal Coro Polifonico Histonium "B.Lupacchino dal Vasto" per celebrare il 45° anniversario dalla fondazione. L'associazione musicale vastese, infatti, vuole festeggiare il suo importante anniversario con un grande concerto a dicembre nella chiesa di Santa Maria Maggiore coinvolgendo altri cori e un'orchestra per eseguire le musiche di Bach e Vivaldi.

Per poter realizzare questo ambizioso progetto ha lanciato una raccolta fondi, sulla piattaforma Eppela [CLICCA QUI], per poter coinvolgere il maggior numero di persone possibili nel raggiungimento dell'obiettivo. Si possono effettuare donazioni a partire da 10 euro così da sostenere il Coro Polifonico Histonium nell'organizzazione dell'importante evento musicale.

Per supportare il Coro Polifonico Histonium - clicca qui