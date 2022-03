A Vasto Marina il volo delle lanterne nella ’Notte dei desideri’

Anche quest'anno, in occasione del Ferroluglio, è andata in scena la Notte dei desideri, con il lancio delle lanterne in cielo. Tante persone di tutte le età si sono ritrovate alla marina per l'appuntamento promosso dal Consorzio Vivere Vasto Marina e dall'assessorato al turismo.

Migliaia le lanterne illuminate che sono state lanciate in volo creando uno scenario certamente suggestivo. Ad accompagnare il lancio delle lanterne la musica del dj Antonio Altieri insieme al vocalist Giovanni Annese. Un appuntamento che, per il quinto anno, ha richiamato tanti partecipanti e che si conferma come uno dei più attesi dell'estate vastese.