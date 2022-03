Oggi l’ultimo saluto a Luca Piccirilli, "Abbiamo perso un amico sempre disponibile con tutti"

Ci sarà oggi nella chiesa di S. Michele Arcangelo a Roccaspinalveti, alle 16, l'ultimo saluto a Luca Piccirilli, il 42enne morto ieri in un incidente con la propria Kawasaki sull'ex Statale 86 in territorio di Castiglione Messer Marino [LEGGI].

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Atessa. L'uomo si trova insieme ad altri tre motociclisti che lo hanno visto perdere il controllo della due ruote prima dell'impatto fatale; sull'asfalto è rimasto il segno della frenata.

La morte del meccanico ha gettato nello sconforto la comunità di Roccaspinalveti. Piccirilli era molto conosciuto nel territorio. "Sempre disponibile a dare una mano, a qualsiasi ora, e con la battuta pronta, era solare – lo ricordano i conoscenti – L'incidente è incomprensibile perché Luca con la moto non correva e conosceva molto bene il suo mezzo e i possibili imprevisti. È una grandissima perdita per tutti noi".

ESTATE TERRIBILE - Dal 17 giugno scorso sono cinque le persone che hanno perso la vita sulla strada. Quella domenica morì Sergio Bucciarelli (60 anni, Casalbordino) dopo l'impatto del suo scooterone contro un palo della segnaletica; l'autopsia ha poi rivelato che all'origine dell'incidente c'era un malore. Il 29 giugno, Giuseppe Zocaro (55, Gissi) è deceduto sul colpo dopo essersi scontrato con la sua moto contro un camion in Val Sinello. La notte del 3 luglio, Cinzia Verna (40, Vasto) ha perso la vita mentre andava al lavoro in Sevel finendo con la propria auto contro il guard rail che ha trafitto l'abitacolo. Solo tre giorni fa, venerdì scorso, Nico Ruzzo (38 anni) è morto in corso Mazzini a Vasto in seguito a uno scontro tra la sua Ducati e due auto. Il 7 luglio, inoltre, un'anziana di San Salvo, Maria Barducci (89 anni), ha perso la vita dopo essere stata investita in via Istonia.