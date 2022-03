La squadra femminile della Promo Tennis Vasto conquista la promozione in D1

Risultato da incorniciare per la squadra femminile della Promo Tennis Vasto che, battendo in trasferta la squadra de La Campagna Francavilla, ha conquistato la promozione in serie D1. La squadra vastese, formata da Laura Torchio, Giorgia Fantini e Miriana Borrelli, ha avuto un cammino in crescendo nel corso dei mesi e ora, fatto il salto di categoria per la prossima stagione, andrà a disputare le semifinali regionali il prossimo 21 luglio.

Ieri, nel match giocato a Francavilla, Giorgia Fantini ha aperto le danze battendo Gabriella Gallo 6-0/6-2 mentre Laura Torchio ha perso 7-5/6-2 con Martina Laurio. Il punto decisivo per la vittoria finale è arrivato dal doppio Fantini-Torchio, la Borrelli era assente, con il risultato di 6-3/6-2 contro Di Carlo e Bozzelli.

Il successo della squadra femminile è stato accolto con grande entusiasmo dallo staff tecnico e dirigenziale della Promo Tennis Vasto che, ancora una volta, può festeggiare per un'importante formazione. Per le tre tenniste ora l'obiettivo sarà quello di andare a caccia del titolo regionale.