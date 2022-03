Il 17 luglio l’uscita del primo singolo dello scernese Alessandro Ranalli, "Miss"

Esce martedì 17 luglio il primo singolo di Alessandro Ranalli, Miss. Si tratta di un brano pop-latino per l’estate.

Classe ’88 cresciuto a Scerni, muove i primi passi nel mondo della moda a 15 anni. Seguono partecipazioni alle sfilate della settimana della moda a Milano e come testimonial per alcuni brand al Pitti Immagine Firenze. Dopo una breve esperienza televisiva nel 2015 come corteggiatore nel programma "Uomini e Donne", prosegue con il lavoro di modello.

Proprio grazie alla presenza come attore in alcuni videoclip musicali conosce il produttore Giordano Tittarelli. Da qui nasce l’idea di mettersi alla prova seguendo la sua grande passione per la musica e il canto e nel 2017 Alessandro incide un brano inedito “Miss”, con la produzione Astralmusic.

Il singolo si preannuncia come il rilancio artistico di Ranalli che vuole dedicarsi ad una carriera legata a musica e cinema. Il video di Miss ambientato nel palazzo settecentesco Pianetti Tesei è una storia di passione e ricerca dell’amore. Ad affiancare Ranalli nel video come co-protagonista, la fidanzata Marta Boni.

“Miss è un brano estivo, fresco, spensierato – dice Ranalli – che spero faccia ballare o che accompagni momenti in spiaggia, ma il messaggio è profondo e universale, l’augurio di trovare una persona vicina che ci possa completare”.