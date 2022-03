Fondi per il dissesto: 280mila euro a Castiglione, 140mila a Tufillo

280mila euro per Castiglione Messer Marino, la metà per Tufillo. Sono le somme previste dalla Regione Abruzzo per i danni causati dal maltempo nei mesi di novembre e dicembre 2013. Si tratta di fondi del dipartimento nazionale di protezione civile predisposti per i Comuni che erano rimasti fuori dalla prima assegnazione.

Sono fondi che fanno seguito alla "richiesta formulata – spiega una nota della Regione Abruzzo – al dipartimento della Protezione civile in merito agli eventi meteorologici verificatisi dall’11 al 13 novembre 2013 e dall’1 al 2 dicembre 2013, per i quali il servizio di protezione civile regionale ha relazionato sulla chiusura della contabilità speciale riguardante le citate avversità atmosferiche, avendo esaurito tutti gli interventi richiesti a suo tempo, di poter disporre di ulteriori risorse pari a 2.756.398,39 euro per fronteggiare interventi nei 17 Comuni indicati nell’allegato B, i quali avevano registrato comunque delle criticità ma non erano stati a suo tempo inclusi nella ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 21 Febbraio 2014. L’accoglimento delle due istanze, frutto di una laboriosa e complessa attività istruttoria degli Uffici regionali e sostenuta dal presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, completa il percorso avviato con i sindaci dei Comuni interessati e rappresenta un ulteriore tassello per superare parte delle fragilità del nostro territorio non disgiunto dalle altre iniziative poste in essere sul delicato tema del preoccupante quadro idrogeologico regionale".