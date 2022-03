Incidente in moto nell’Alto Vastese: muore 42enne di Roccaspinalveti

Ancora un tragico incidente sulle strade del Vastese. Questa mattina, alle 10 circa, Luca Piccirilli, 42enne meccanico di Roccaspinalveti, è morto dopo lo schianto contro il guard rail mentre percorreva in moto la strada tra Castiglione Messer Marino e Belmonte del Sannio.

Da una prima ricostruzione di chi seguiva in moto il centauro sembrerebbe escluso lo scoppio dello pneumatico come trapelato nei primi attimi dopo l'incidente [LEGGI]. A quanto pare, il 42enne avrebbe perso il controllo della due ruote e prima della caduta ci sarebbe stato anche del fumo; sull'asfalto è rimasto il segno della frenata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Agnone e i carabinieri di Castiglione di Messer Marino. Purtroppo per l'uomo ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

Con quello di stamattina sale a cinque il triste bilancio di incidenti avvenuti nel Vastese con un epilogo fatale per le persone coinvolte.