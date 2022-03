CinemadaMare, questa sera il registra polacco Krzystof Zanussi ospite della manifestazione

Fino al 20 luglio Vasto sarà protagonista della VI settimana del tour 2018 di CinemadaMare, manifestazione cinematografica che riunisce 100 giovani cineasti da 50 paesi in un programma colmo di proiezioni. Ogni sera, il pubblico avrà l'occasione di assistere ai cortometraggi da tutto il mondo in gara per la Main Competition - la competizione principale del festival - e sarà inoltre chiamato ad esprimere la sua opinione votando il corto che accederà alle fasi finali del concorso per ambire al premio "Epeo d'Oro". Durante questa settimana, i partecipanti al concorso gireranno inoltre dei cortometraggi che verranno proposti nella serata del 20, nell'ambito della Weekly competition.

Special guest della tappa vastese di CinemadaMare sarà il grande regista, sceneggiatore e produttore Krzysztof Zanussi, già vincitore di un Leone d'Oro a Venezia per il film L'anno del sole quieto nel 1984. Il programma si presenta denso anche per lui: questa sera incontrerà il pubblico vastese a Palazzo d'Avalos a partire dalle 21.50, domani terrà un workshop dedicato ai partecipanti del festival e in serata presenterà il suo film drammatico Corpo Estraneo uscito nel 2014. Infine, ultimo appuntamento martedì con i filmmakers di CinemadaMare per analizzare più da vicino i loro film.

Oltre all'incontro con Zanussi, questa sera verranno proiettati il breve filmato La prima spiaggia del fotografo naturalista dell'associazione AFNI Roberto Mezzagatti e il documentario Obiettivo Natura. Nei giorni successivi invece, il pubblico avrà la possibilità di assistere a tre lungometraggi: martedì 17 sarà la volta di Manuel del regista romano - vincitore del David Di Donatello - Dario Albertini, mercoledì 18 toccherà a Tutto può accadere a Broadway di Peter Bogdanovich e giovedì 19 Brutti e Cattivi di Cosimo Gomez completerà il palinstesto. Appuntamento in piazza Pudente ogni sera a partire dalle 21.50.

“Tutte le iniziative del Festival - ha dichiarato l’assessore al Turismo Carlo Della Penna - sono gratuite e aperte a tutti.La 16esima edizione della kermesse si svolge in partnership con la Festa del Cinema di Roma, e sotto il segno di un importante riconoscimento da parte del Ministero per i Beni culturali e il Turismo: il Marchio dell’Anno europeo del Patrimonio culturale 2018.”