Andrea Iannone chiude al 12° posto nel gran premio di Germania

Weekend che scivola via senza troppi sussulti quello vissuto da Andrea Iannone in Germania. Il pilota vastese della Suzuki, positivo nei turni di prove, si era dovuto accontentare del nono posto in griglia di partenza. Poi, in gara, un 12° posto dopo le difficoltà al via e la rimonta che però non è riuscita a farlo entrare almeno in top ten.

La gara. Dopo il via, il pilota vastese è rimasto coinvolto nella bagarre a centro gruppo scivolando così in 18ª posizione.

Iannone non si è dato per vinto e ha iniziato la rimonta, recuperando tre posizioni in pochi giri andando così a caccia della zona punti. Davanti a tutti la coppia spagnola Lorenzo-Marquez seguita da Rossi, Petrucci, Dovizioso e Bautista.

A 20 giri dalla fine la caduta che mette fuori causa Crutchlow fa guadagnare a Iannone una posizione che si ritrova così 14°. Quando di giri alla fine ne mancano 9 Iannone riesce a recupoerare un paio di posizioni, scavalcando Redding e Rabat e piazzandosi così 12°.

A vincere, come da pronostico, è Marc Marquez, che per la nona volta di fila trionfa in Germania. Sul podio con lui Rossi e Vinales. Iannone chiude al 12° posto.

L'ordine di arrivo: Marquez, Rossi, Vinales, Petrucci, Bautista, Lorenzo, Dovizioso, Pedrosa, Zarco, Smith, Syahrin, Iannone.