A Palmoli domani si inaugura il rinnovato "Parco della Rimembranza"

Verrà inaugurato lunedì prossimo 16 luglio a Palmoli il rigenerato Parco della Rimembranza. Un'intensa cerimonia è stata predisposta dall’amministrazione comunale e dal Comitato organizzativo presieduto da Dalido Marini. Parteciperanno i sindaci del territorio e le associazioni Combattentistiche e d’Arma del Vastese. Un impegno mantenuto dal sindaco Giuseppe Masciulli per rigenerare il Parco della Rimembranza nella memoria dei caduti nell’anno del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale.

Alle ore 16,30 ci sarà il concentramento presso piazza Bernini da dove in corteo si raggiungerà piazza Umberto I per l’alzabandiera e la deposizione della corona ai Caduti in Guerra. Da lì trasferimento all’ingresso del Cimitero per la cerimonia di inaugurazione del Parco della Rimembranza da dove in corteo si raggiungerà il piazzale antistante il Santuario Madonna del Carmine dove sarà celebrata la Santa Messa.