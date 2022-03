Nel gran premio di Germania Andrea Iannone partirà dall’8ª posizione

Andrea Iannone partirà dalla 8ª posizione nel Gran Premio di Germania, nona tappa della stagione 2018 della MotoGp. Il pilota vastese, capace di far segnare un ottimo tempo nella FP3 (1'20.438), non riesce a replicare nella Q2 e si assesta in terza fila con il tempo di 1'20.682.

A conquistare la pole position è Marc Marquez, che all'ultimo tentativo piazza il record della pista in 1'20.272, battendo Petrucci e Lorenzo che completano la prima fila. Domani, domenica 15 luglio, alle 14 il via della gara sul circuito del Sachsenring.

La griglia di partenza: Marquez, Petrucci, Lorenzo, Vinales, Dovizioso, Rossi, Crutchlow, Iannone, Bautista, Pedrosa, Rins, Nakagami, A. Espargaro, Zarco, Miller, P.Espargaro, Smith, Syaahrin, Rabat, Redding, Bradl, Luthi, Abraham, Simeon.