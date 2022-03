Cinque amici con la passione per la musica: ecco i 9.0.1

Sono giovani, amici e con una grande passione per la musica. Così hanno deciso di unirsi e creare il gruppo 9.0.1, che prende spunto dai loro anni di nascita (1999, 2000 e 2001). Loro sono in cinque e si sono divisi per bene i compiti per crerare la loro musica. Tre cantanti, Alessio Loreto (KappaK), Eugenio Cocchino (Luzid) e Stefano Serafini (Mokpo) e due producer, Lorenzo Bucciarelli (Ghost B) e Ivan Evangelista (Big i).

Nelle ultime settimane hanno lanciato tre videoclip, "una presentazione per ognuno dei tre cantanti", spiegano, realizzati da Italian Safari. In ordine di uscita sono arrivati Buena Buena di Luzid [GUARDA], Hi brò di Mokpo [GUARDA] e Che ne sai di KappaK [GUARDA].

"Presto - spiegano i cinque ragazzi casalesi - uscirà una nuova canzone dalle atmosfere estive di cui gireremo a breve il video. Abbiamo deciso di intraprendere insieme questo percorso che ci sta piacendo molto. Siamo molto felici di vedere persone che si divertono ascoltando la nostra musica".