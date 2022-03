Arti marziali, a Vasto il 21 luglio il match per il titolo italiano

Il titolo italiano di muay thai sarà in palio a Vasto. Sarà un evento nazionale e internazionale l'Histonium Fighting Championship, che si svolgerà il 21 luglio su ring e gabbia allestiti nel PalaBcc per dar vita a una serie di incontri emozionanti, che culmineranno nella sfida Italia-Serbia e nel match che assegnerà il tricolore.

L'HFC è stato presentato in municipio da Marco Catalano Giuseppe La Verghetta di Sparta Group, che ha organizzato l'evento, e dall'assessore allo Sport, Carlo Della Penna. L'appuntamento è per il 21 luglio, dalle 19,30 in poi, nel palazzetto dello sport di via dei Conti Ricci, dove saranno in lotta "i migliori atleti dei circuiti internazionali", sottolinea Della Penna, "che si disputeranno la qualificazione al circuito di selezione per le finali di Milano. Avremo anche la possibilità di vedere all'opera atleti vastesi". In gara, oltre ai campioni italiani, anche due serbi e un moldavo.



Tre le discipline: K-1, muay thai ed MMA (mix di arti marziali), che si combatteranno sul ring e nella gabbia allestiti nella sede di gara. "Ci sarà la possibilità di vedere all'opera campioni del calibro di Alessio Sakara e del maestro Fabio Siciliani", annuncia Catalano. "A contendersi il titolo italiano di muay thai tra Fabio Puce, del team Oltrecorpo di Lecce, uno dei migliori della penisola, e Alex Aiousta, di origini camerunensi".



Gli atleti vastesi pronti a combattere: Andrea Trivilini, Federica Liberatore, Antonio La Verghetta, cui a soli 9 anni verrà affidata l'apertura della manifestazione, Francesco Maione, Marco Catalano, Angelo Marchesani (che disputerà il match Italia-Serbia di MMA) e Loris Argentieri. "Gli atleti di casa - spiega Catalano - faranno da apertura ai match dei professionisti. Momenti musicali saranno affidati al gruppo rap vastese Tematic Area, autori del brano "Nella gabbia". Il prezzo del biglietto d'ingresso è di 12 euro.