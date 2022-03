32ª Sagra della porchetta e non solo: gli eventi estivi del Comune di Lentella

Si chiama In collina... sotto un cielo di stelle ed è il programma estivo lentellese redatto dall'amministrazione comunale insieme ad associazioni e privati.

Da segnalare tra gli eventi in programma il mini-musical Grease organizzato dalla parrocchia di S. Maria Assunta e dalla Pro Loco (28 luglio), la tappa del concorso di bellezza Lady Over (29 luglio), la passeggiata sotto le stelle con l'ausilio di una guida del Cai e la seguente Notte Anime.

L'evento più atteso è naturalmente la Sagra della porchetta lentellese arrivata alla 32ª edizione in programma come sempre il sabato dopo ferragosto (18).

IL PROGRAMMA COMPLETO

LUGLIO

11 Luglio, ore 20: piazza Garibaldi - KARAOKE PARTY CON DJ E ANIMAZIONE - Org.ne Food in Piazza

13 - 21 Luglio: RADUNO INTERNAZIONALE DEI GIOVANI EUROPEI A ZAMBERK - Org.ne Comune di Lentella

15 Luglio, ore 21: piazza Garibaldi - SERATA DANZANTE CON LUCIA ROSSI - Org.ne Food in Piazza

16 - 27 Luglio: COLONIA ESTIVA - Org.ne Comune di Lentella

18 Luglio, ore 20: piazza Garibaldi - KARAOKE PARTY CON DJ E ANIMAZIONE - Org.ne Food in Piazza

21 Luglio, ore 21: piazza Garibaldi - SCHIUMA PARTY CON DJ - Org.ne Food in Piazza

25 Luglio, ore 21: piazza Garibaldi - KARAOKE PARTY CON DJ E ANIMAZIONE - Org.ne Food in Piazza

28 Luglio, ore 21: piazza Garibaldi - MINI MUSICAL “GREASE” E SERATA DANZANTE - Org.ne Parrocchia/Pro Loco

29 Luglio, ore 21: piazza Garibaldi - CONCORSO DI BELLEZZA “LADY OVER” - Org.ne Comune di Lentella

AGOSTO

3 Agosto, ore 17: Centro Diurno Anziani - TORNEO DI BOCCE - Org.ne Centro Anziani

5 Agosto, ore 17: piazza Berlinguer - GIOCHI GONFIABILI PER ADULTI E BAMBINI - Org.ne Pub Il Capriccio/Pro Loco

6 - 11 Agosto, ore 20: zona Colli - INIZIO TORNEO DI CALCETTO “VULEMS BEN” - Org.ne Comune di Lentella

11 Agosto, ore 20: zona Colli - FINALE TORNEO DI CALCETTO “VULEMS BEN” CON FESTA E MUSICA - Org.ne Comune di Lentella/Pro Loco

13 Agosto, ore 21: piazza Berlinguer - MUSICA LIVE - Org.ne Pub Il Capriccio

14 Agosto, ore 18: piazza Garibaldi - FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA IN CIELO, SANTA MESSA, PROCESSIONE, SERATA MUSICALE - Org.ne Parrocchia/Comune di Lentella/Pro Loco

18 Agosto, ore 19: piazza Garibaldi - XXXII SAGRA DELLA PORCHETTA LENTELLESE, MUSICA LIVE E DJ SET - Org.ne Pro Loco/Comune di Lentella

19 Agosto, ore 21: zona Colli - PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE CON GUIDA CAI, NOTTE ANIME VISIONE CARTONI GIAPPONESI - Org.ne Comune di Lentella/Coop. Igeco Service

25 Agosto, ore 21: piazza Garibaldi - BIG BAND ZAMBERK - GEMELLAGGIO DEI GIOVANI EUROPEI - Org.ne Comune di Lentella/Pro Loco

26 Agosto, ore 18: piazza Garibaldi - CACCIA AL TESORO CON COCOMERATA - Org.ne Coop Igeco Service

SETTEMBRE

24 Settembre: FIERA FESTE PATRONALI - Org.ne Parrocchia/Comitato Feste

26 Settembre: S. ANTONIO - Org.ne Parrocchia/Comitato Feste

27 Settembre: S.S. COSMA E DAMIANO, Org.ne Parrocchia/Comitato Feste

28 Settembre: S. INNOCENZA - Org.ne Parrocchia/Comitato Feste