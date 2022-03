La centravanti di Castelguidone Daniela Sabatino approda al Milan: obiettivo i Mondiali di Francia

L'avevamo lasciata alle prese con le offerte delle principali squadre del calcio femminile italiano [LEGGI], ora Daniela Sabatino – la centravanti di Castelguidone – ha rotto gli indugi e ha scelto: nella stagione in partenza giocherà con la maglia rossonera del Milan. La squadra milanese ha acquisito il titolo sportivo del Brescia in Serie A, dove la Sabatino ha trascorso otto anni mettendo a segno 162 reti in 198 presenze e conquistando 2 scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane.

Dopo aver contribuito alla storia del Brescia, inizia quindi la nuova avventura con il Milan. I successi con la maglia delle rondinelle l'hanno portata in nazionale con la quale ha raggiunto una storica qualificazione ai prossimi Mondiali che si disputeranno nel 2019 in Francia.

Il Milan Ladies sarà guidato in panchina dall'allenatrice Carolina Morace. Insieme alla Sabatino la società rossonera ha annunciato gli acquisti di Valentina Giacinti e Manuela Giuliano sempre dal Brescia e di Marta Carissimi (Fiorentina) e Raffaella Manieri (Ravenna).

Per la forte attaccante dell'Alto Vastese inizierà presto quindi una nuova importante avventura con l'obiettivo di essere tra le giocatrici selezionate per la spedizione francese della prossima estate.