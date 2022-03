La cantautrice sansalvese Lara Molino riparte da Milano

Domenica 15 luglio, la cantautrice abruzzese Lara Molino riprenderà i suoi concerti. Inizierà dal nord Italia, da Milano dove incontrerà i suoi fans lombardi e proseguirà poi verso sud, toccando diverse città dell’Abruzzo, del Molise e della Puglia. Grazie al suo ultimo album dal titolo Fòrte e gendìle, pubblicato nel 2017, prodotto dal violinista Michele Gazich, edito da FonoBisanzio e distribuito da IRD, che ha riscosso un notevole successo, Molino, cantautrice appassionata e intensa, della scena folk-world, presenterà al suo pubblico i brani del suo disco e nuove canzoni appena composte.

In questo tour sceglie anche di reinterpretare alcune canzoni popolari, antichi canti del lavoro in vernacolo abruzzese. Da diversi anni infatti, non si dedica solo alla composizione, fa ricerca, studia, si riappropria del suo dialetto, delle storie e dei personaggi del suo Abruzzo.

Nelle sue date estive sarà accompagnata da due musicisti: Giuseppe Di Falco (fisarmonica) ed Eugenio Timpani al violino.

La voce e le canzoni di Lara Molino vogliono aprirsi al mondo, al confronto con gli altri popoli. Le sue sono “nuove canzoni” per “nuovi ascoltatori”. E’ solo conoscendo la propria identità che ci si può confrontare serenamente con gli altri popoli, le altre culture.

Date

15 luglio Milano

24 luglio Casalbordino

28 luglio Borrello

01 agosto San Salvo

02 agosto Foggia

03 agosto Cupello

06 agosto Termoli

11 agosto Torrevecchia Teatina

16 agosto Scerne di Pineto

23 agosto Ortona