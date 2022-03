Auto distrutta dalle fiamme a San Salvo, probabile corto circuito

Ancora un'auto distrutta dalle fiamme a San Salvo per un probabile corto circuito. Il fuoco nel primo pomeriggio di oggi ha avvolto una Citroen C3 in via Istonia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vasto che hanno evitato che il rogo si propagasse. L'auto stava transitando su una delle principali arterie della città quando il conducente si è accorto del fumo proveniente dal vano motore e ha accostato.

Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e i vigili urbani di San Salvo che hanno interrotto la circolazione in attesa delle operazioni di spegnimento. L'ipotesi più probabile sarebbe quella del corto circuito.

Si tratterebbe del terzo caso in meno di un mese. L'ultimo episodio è di fine giugno quando un'auto in movimento prese fuoco nella notte a San Salvo Marina [LEGGI], 10 giorni prima, invece, toccò a una Fiat 500 parcheggiata in pieno centro in via Roma [LEGGI].