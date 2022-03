"Free": il nuovo singolo di Valentino Sirolli, dj a Milano col cuore nella sua terra

Si intitola Free. E' il nuovo singolo di Valentino Sirolli, dj di Cupello che continua a far ballare il popolo della notte in Italia e all'estero.

"Dopo una pausa - racconta - in cui mi sono concentrato nel provare stili diversi per vedere la reazione del pubblico dei vari club, ho pensato a qualcosa di fresco, ma soprattutto di mio gusto, da far uscire in questa estate ed è già pronto un follow up.

Il brano è stato pubblicato dalla Dancework, un’etichetta storica italiana che ha prodotto molti brani dance dalla fine degli anni Ottanta. Il video è stato realizzato da Axel Blainch, un travel youtuber spagnolo. Il brano è in uscita su tutti i portali e soprattutto il video è appena uscito su YouTube [VIDEO]".

Valentino, che ha suonato in Germania nel Color Festival, ma anche in importanti clob finlandesi e svedesi, attualmente è uno dei dj del Gattopardo di Milano, ma è rimasto legato alla sua terra: "Non vedo l'ora di suonare nella Notte bianca al Mirò e il 16 agosto da Mimì".