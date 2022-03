Per Bellafronte, Di Ienno e Palladino prima assoluta di prestigio a Ravello

Giovedì 12 luglio alle ore 21 a Ravello, nell’ambito della prestigiosa rassegna concertistica organizzata dalla Ravello Concert Society, sarà presentata in prima esecuzione assoluta la Sonata IV per chitarra e mandolino del compositore vastese Raffaele Bellafronte.

A un passo da Villa Rufolo, nella incantevole cornice del complesso dell’Annunziata, con le sue due caratteristiche cupolette divenute l'immagine simbolo di Ravello nel mondo, si terrà il concerto del CORDAminzaioniDuo, composto da Davide Di Ienno alla chitarra e Tiziano Palladino al mandolino.

Due giovani talenti con una importante attività concertistica in Italia e all’estero che hanno dato vita ad una formazione innovativa, capace di fondere il caratteristico tremolo del mandolino al pizzicato della chitarra, attraverso composizioni originali e trascrizioni, mettendo in luce le grandi potenzialità espresse da questi due strumenti.

Saranno loro a tenere a battesimo questa nuovo e impegnativo lavoro di Bellafronte - la Sonata IV - in cui il compositore, attraverso una scrittura densa, poliritmica e al tempo stesso fatta di grandi campate melodiche, esplora i due strumenti esaltandone le tipicità timbriche ed espressive. Scrittura, questa, che metterà in evidenza le qualità virtuosistiche e musicali del giovane Duo e la perfetta fusione delle loro esecuzioni in un unico pensiero.

