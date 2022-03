Mercoledì i funerali della "nonnina dei cani" di San Salvo

Si terrà mercoledì 11 luglio nella chiesa di San Giuseppe (ore 16.30) il funerale di Maria Barducci, conosciuta a San Salvo come la "nonnina dei cani" perché la sua presenza con i suoi due animali a passeggio nel centro della città era ormai una costante. Sarà l'occasione per quanti l'hanno conosciuta di salutarla per l'ultima volta.

La donna di 89 anni è stata investita sabato mattina in via Istonia accanto alla villa comunale dal Fiat Fiorino condotto da un 71enne del posto. Le ferite riportate sono subito sembrate gravi e la donna è stata trasportata a Pescara in eliambulanza; nel pomeriggio dello stesso giorno il decesso [LEGGI].