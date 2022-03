Lions club Adriatica Vittoria Colonna: passaggio del martelletto tra Russo e Nardizzi

Tradizionale passaggio del martelletto al Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna. Dinanzi al panorama mozzafiato di una delle calette vastesi, è stato celebrato il passaggio di consegne alla guida del club tra il presidente uscente Luca Russo e quello subentrante Francesco Nardizzi.

Al termine del breve intervento di saluto del Sindaco della Città del Vasto, Francesco Menna, che ha espresso sinceri ringraziamenti per quanto il club ha fatto sul territorio anche dialogando e collaborando continuamente con l’Amministrazione, le parole di commiato di Luca Russo, che ha raccontato la sua esperienza e le attività messe in campo nel corso del suo mandato, raccolti in un dvd di cui ha omaggiato tutti i soci presenti; parole alle quali hanno fatto seguito quelle del neo presidente Nardizzi, che ha voluto ringraziare il suo predecessore per il suo operato anticipando le tre linee guida sulle quali si fonderà, invece, il programma di services che il club realizzerà, al di là di quelli istituzionali del Distretto, nel corso del proprio incarico presidenziale.

In particolare, il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna presterà attenzione al territorio, sarà sempre più vicino al mondo dei giovani e della scuola promuovendo il lionismo, la sua etica e i suoi principi, sarà vicino al sociale cercando di dare una mano laddove possibile con un occhio di riguardo per le disabilità.

Al termine del suo discorso, il presidente Francesco Nardizzi ha presentato i componenti del nuovo Consiglio direttivo del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, che lo affiancherà nell’anno sociale 2018-2019 e che è composto da:

Luigi Marcello I vice-Presidente; Guido Caravaggio, presidente del comitato soci; Maria Pia D’Ugo, presidente del Comitato Services; Luigi Spadaccini, presidente del Comitato Marketing e Comunicazione; Massimo Molino, tesoriere; Elio Bitritto, II vice-presidente e segretario; Luca Russo, past-president e coordinatore LCIF; Alessia Marcello, cerimoniere; Angela Poli Molino, censore; Maria Pia Smargiassi e Aldo Ciavatta, consiglieri.

Luigi Spadaccini