Il 13 luglio "Wellness night": cammino tra luci e ombre della riviera

“Fit5 Studio del movimento” e il “Sentiero del Qi”, assieme, comunicano che il giorno venerdì 13 luglio, a San Salvo Marina, con raduno e ritiro cuffia, presso piazza Arafat, alle ore 20,30, inizio alle ore 21,00 e conclusione alle ore 23,00 con il frutta party per tutti i partecipanti, si svolgerà l'evento "Wellness Night Workout, silent fitness e cammino tra luci ed ombre del nostro lungomare", con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Salvo.



Una magica serata di sport, attività fisica, condivisione di emozioni e socializzazione, per tutti e tutte le età, da vivere tutti assieme percorrendo il lungomare, gli spazi verdi e la pista ciclabile, in una location emozionante e in un percorso variegato, ma percorribile da tutti, comodo e sicuro, utilizzando cuffie diramanti contemporaneamente musica, informazioni, curiosità ed eseguendo assieme cammini, andature ed esercizi fisici, alla portata di tutti. Un evento nuovo ed esclusivo nel suo genere, un magico cocktail di benessere, movimento, attività fisica.



Il costo di partecipazione è di soli 10 euro e comprende l'uso della cuffia, la t-shirt, la sacca, la bottiglietta d'acqua, sorprese e frutta party finale, per tutti i partecipanti.



I punti di prenotazione sono situati presso: Informare, a San Salvo Marina; Fit5 Studio del movimento, a San Salvo; Supermercato GM Raspa, a San Salvo; Armonie intimo, Centro Commerciale Insieme . Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 3890135587 Fit5 – 3311097045 il “Sentiero del Qi”.



Stefano Suriani