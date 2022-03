9 produttori, piatti dedicati, convegni e musica: la ventricina al centro dell’estate vastese

“Il Festival rappresenta il momento culminante di un percorso di valorizzazione e tutela che noi produttori abbiamo iniziato anni addietro: la ventricina è un prodotto di eccellenza che rappresenta un intero territorio. A Vasto, nei tre giorni dell’evento, ci sarà tanta bontà, ma anche tanta conoscenza e divertimento. Grazie di cuore a quanti hanno reso possibile tutto questo”. A dirlo è stato Michele Piccirilli (presidente associazione di Promozione e Tutela della Ventricina del Vastese) in occasione della presentazione, stamattina, del Festival della Ventricina del Vastese in programma dal 12 al 14 luglio prossimi.

Testimonial d’eccezione sarà Edoardo Raspelli, giornalista e critico enogastronomico, presente nella giornata di giovedì, che nel chiostro di Palazzo D’Avalos condurrà uno show alle 21.30 con la partecipazione dello chef stellato Peppino Tinari, protagonista di un cooking show, insieme ad esperti come Massimo Di Cintio, Emiliano Giancristofaro e Mimmo D’Alessio.

"La ventricina del vastese, il buon cibo e il buon bere saranno i protagonisti assoluti del Festival – spiegano gli organizzatori – Nel Percorso del Gusto saranno in totale trentacinque i produttori presenti in piazza L. V. Pudente: in primo luogo i nove di ventricina, veri e propri top producer del prelibato insaccato, nonché membri dell’associazione di Promozione e Tutela della Ventricina del Vastese che promuove l’evento.

Con loro, ventisei di altre eccellenze dell’enogastronomia abruzzese: grani antichi, peperone dolce di Altino, formaggi, miele, tartufo, olio, aglio rosso di Sulmona, vino, birra artigianale, dolci tipici (bocconotti di Castel Frentano, sise delle Monache, sfogliatelle di Lama dei Peligni, tarallucci e mostaccioli), liquori e caffè. Tutte queste prelibatezze si potranno acquistare negli stand e gustare nell’Area Aperitivo allestita in piazza, con comodi punti di appoggio, tra chiacchiere e relax, calici di vino delle dieci cantine vastesi selezionati e proposti dall’Associazione Italiana Sommelier e bicchieri della migliore birra artigianale abruzzese. Nell’Area Ristorazione in piazza del Popolo, invece, sarà possibile accomodarsi e farsi conquistare da piatti ideati e realizzati al momento dagli stessi produttori di ventricina: pallotte cace e ove con ventricina dolce, panelle di mais con peperoni arrosto e ventricina, ravioli di ventricina, sagne “a lu cutteur” di Castiglione Messer Marino con ventricina e polvere di peperone dolce, polpa di ventricina dolce spadellata alla “vissor”. Previsto anche un menù bambini con pasta al pomodoro e panino di ventricina. Per chi ha problemi di intolleranza, ci sarà anche un’isola gluten free con panini e altre delizie".

"Il Festival sarà anche un momento di conoscenza: nei tre giorni, infatti, sono in programma laboratori di analisi sensoriale dedicati alla ventricina, con maestri assaggiatori come Giorgio Suriani e Antonio Di Caro, un’affascinante mostra con documenti storici a cura di Luigi Murolo. Molto ricco il panorama dei convegni: a quello inaugurale parteciperanno Francesco Menna, sindaco di Vasto, Dino Pepe, assessore regionale all’Agricoltura, Dino Mastrocola, rettore Università di Teramo, Giampaolo Colavita, Università degli Studi del Molise, Michele Piccirilli, presidente Associazione di Promozione e Tutela della Ventricina del Vastese, Loredana Pietroniro, responsabile Educazione Slow Food Abruzzo Molise e Mara Nocilla, giornalista Gambero Rosso. Da non perdere il 13 luglio la presentazione del libro del giornalista Umberto Braccili con Luigi Nigliato, presidente del Banco Alimentare dell’Abruzzo, e don Luca Corazzari, direttore della Caritas Chieti-Vasto, e la presentazione della mostra con Luigi Murolo e Raimondo Pascale, di Slow Food, mentre sabato 14 si parlerà di aspetti nutrizionali della ventricina con Lorenzo Russo e Francesco Granchelli. E conoscenza sarà anche il walking urbano tra i monumenti di Vasto, in collaborazione con le associazioni Walking Vasto e Asd Runners Casalbordino, e le visite guidate a Palazzo D’Avalos. Divertimento, infine, con il concerto del Contemporary Vocal Ensemble del Conservatorio di Pescara diretto dal maestro Angelo Valori, venerdì 13, e i Bagg in concerto, sabato 14, entrambi in piazza del Popolo".

“Siamo felici di poter avere in città un Festival per valorizzare la Ventricina del Vastese, una delle eccellenze abruzzesi – ha detto l'assessore al Turismo, Carlo Della Penna – Tre giorni di eventi a Vasto saranno un’occasione speciale non solo per assaggiare il prodotto ma anche per conosce il nostro centro storico ed in particolare Piazza Pudente e Piazza del Popolo, le aree dove saranno allestiti stand e punti di ristorazione per l'aperitivo serale”.

Entusiasta anche l'assessore all'Agricoltura della Regione Abruzzo, Dino Pepe: "“La ventricina rappresenta un esempio eccellente di agricoltura legata al territorio. È una tipicità prodotta da aziende locali, in particolare nell’area del vastese e viene utilizzata dai ristoratori dello stesso territorio, e questo è davvero un valore aggiunto. Dobbiamo lavorare affinché gli operatori vastesi e quelli teramani, pur nel rispetto delle rispettive tradizioni gastronomiche, uniscano le forze per promuovere la ventricina come prodotto abruzzese.”

Il Festival, infine, sarà un evento sociale, contro lo spreco: il cibo avanzato nelle tre serate sarà distribuito alla mensa dei poveri di Vasto gestita dalla Caritas mediante il Banco Alimentare dell’Abruzzo.

Il Festival è promosso dall’Associazione di Promozione e Tutela della Ventricina del Vastese, il sodalizio che mette insieme i top producer del territorio, in partnership con Comune di Vasto, Regione Abruzzo, Bcc Sangro Teatina, Camera di Commercio Chieti Pescara, Slow Food Abruzzo Molise, Ais Abruzzo, social partner Banco Alimentare dell’Abruzzo e con il patrocinio di Confartigianato Chieti, Gal Maiella Verde e Gal Costa dei Trabocchi.

ESPOSITORI

Ventricina

Accademia della Ventricina - Scerni

Azienda Agricola “La Noce” - Montazzoli

Bontà Di Fiore - Fresagrandinaria

Boutique della Carne – Castiglione Messer Marino

Di Paolo Salumi - Furci

Il Biancospino - Carunchio

Salumificio La Genuina - Carunchio

Ventricina & Dintorni - Roccaspinalveti

Ventricine Racciatti - Furci

Altre delizie

Terra Nobile Farine & Co. - Atessa

Azienda Agricola “La Tavola dei Briganti” – Altino

Apicoltura Tieri – Tornareccio

Azienda Agricola “La Bruna” – Carunchio

Azienda Agricola “La Selvotta” – Vasto

Associazione Tartufai della Majella – Guardiagrele

Aglio Rosso di Sulmona – Sulmona

Frantoio Olearius – Cupello

Vino

La Selvotta

Jasci e Marchesani

Jasci Donatello

Fontefico

Soc. coop San Michele Arcangelo

Terre d’Erce

Terre del Tosone

Celenza

Del Casale Sergio

La Palombara

Cantina sociale San Nicola Pollutri

Birra Artigianale

Birrificio Maiella – Pretoro

Dolci

Bucci La Bottega del Bocconotto – Castel Frentano

Pasticceria Palmerio – Guardiagrele

I segreti di Donna Anna – Lama dei Peligni

DegustiAmo – Vasto

Liquori

Scuppoz – Campli

Caffè

Gemelli Caffè – Atessa

Gluten Free