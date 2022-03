Us San Salvo, Longo rinnova e arriva Stafa

Proseguono le conferme e i nuovi arrivi in casa U.S. San Salvo. Nelle scorse ore il club biancazzurro ha raggiunto l’accordo con il difensore classe 1993, Giovanni Luongo. Un’altra conferma importante per i sansalvesi. Nelle ultime quattro stagioni Luongo ha vestito per tre anni la maglia biancazzurra.

Il sodalizio del presidente Castaldo ha perfezionato anche l’arrivo alla corte di mister Castellano del centrocampista esterno Michelangelo Stafa, nella scorsa stagione al Casalbordino con il quale ha realizzato 11 reti. Classe 1996, Stafa ha vestito in passato le maglie del Montenero, Termoli, Cliternina e Casolana. Il lavoro della dirigenza prosegue e nelle prossime ore altri giocatori arriveranno a rinforzare ulteriormente la rosa.