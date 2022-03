Lisa Fiore alla selezione nazionale per il campionato mondiale. De Palma: "Sarà convocata"

Lisa Fiore è pronta a spiccare il volo verso il mondiale di kickboxing. La giovane atleta vastese della scuola di kung fu, shaolin e sanda del maestro Carmine De Palma è stata convocata per il Collegiale nazionale che si svolge oggi presso la Fight club pro di Anguillara Sabazia, in riva al lago di Bracciano. E' la selezione da cui scaturirà la squadra nazionale che, dal 16 al 23 settembre, sarà impegnata nel Campionato mondiale Wako di Jesolo.

Lisa Fiore si presenta all'appuntamento dopo aver dominato la stagione. "Ha vinto - sottolinea De Palma - tutte le tappe di qualificazione regionali, interregionali e nazionali. Oggi sarà impegnata per tutto il giorno: quasi dieci ore di allenamenti intensi e specifici di qualità e tecnica, in cui bisogna dare il massimo, esprimendo al meglio determinazione e professionalità necessarie a dimostrare di essere maturi per vestire il tricolore", spiega il maestro, che accompagnerà la sua allieva anche in questa avventura sportiva, sicuro che Lisa saprà dimostrare ancora una volta "tutta la sua bravura e la determinazione a rappresentare l’Italia al mondiale. Sono consapevole che sarà inserita nella squadra nazionale, com'è giusto che sia, dato il magnifico percorso di vittorie che Fiore ha inanellato.

Per adesso - conclude De Palma - deve solo impegnarsi ed allenarsi al meglio per migliorare, perfezionarsi e per essere pronta al 100% per questo evento mondiale".