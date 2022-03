Il 22 luglio a palazzo D’Avalos torna in scena il musical "Vedo con gli occhi tuoi"

Torna in scena Vedo con gli occhi tuoi, musical scritto e diretto da Nicola Sciascia con la collaborazione della Compagnia teatrale dialettale Lu Vrascir e la Compagnia Orizzonte Teatro. Domenica 22 luglio, alle 21.30, sarà il cortile di palazzo D'Avalos ad ospitare il giovane gruppo di attori, cantanti e ballerine per uno spettacolo inedito che ha già ottenuto tanti consensi.

Vedo con gli occhi tuoi è un musical che racconta una storia affascinante e che ha come scopo, oltre a quello di far passare due ore piacevoli al pubblico, il raccogliere fondi per iniziative di solidarietà. Con i due spettacoli di aprile sono stati raccolti 3mila euro per la costruzione di un ospedale in Senegal [CLICCA QUI].

Questa volta Nicola Sciascia e i suoi attori hanno scelto di sostenere le attività della Fattoria Sociale Il Recinto di Michea di Vasto. L'intero ricavato dello spettacolo sarà quindi devoluto per questa causa.

Vedo con gli occhi tuoi

Regia

Nicola Sciascia e Rosanna Pacchioli

Coreografie

Michele Di Spalatro

Interpreti

Gabriella Bellano, Michele Bellano, Nicola Cimini, Michele Di Spalatro, Christian Laccetti, Valerio Laccetti, Giuliana Marinelli, Micol Masotino, Maddalena Miri, Giordano Mucilli, Stefano Pagano, Monia Pelilli, Letizia Pizzola, Nicola Sciascia, Antonello Socci, Francesca Valentini.

Corpo di ballo

Ylenia Buonamico, Alessandra Di Crasto, Alessia Masotino, Francesca Palermo, Letizia Pizzola, Mariangela Cieri.

Trucco e parrucco

Tonia Cimini, Francesca Cimini, Lucia Bassani, Marika d'Achille.

Prevendite

Parafarmacia DNEA - Monteodorisio

Casina delle Rose - San Salvo

Bar Walter - Vasto