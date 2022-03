Anna Tambelli è campionessa regionale d’Abruzzo under 11

Ancora un trionfo in campo per Anna Tambelli, giovanissima tennista del Circolo Tennis Vasto. Dopo essersi imposta per due volte consecutive (2016 e 2017) come campionessa regionale under 10, ha conquistato anche il titolo della categoria superiore, laureandosi campionessa regionale under 11. A Teramo, dove si sono svolte le finali regionali, l'atleta del Ct Vasto ha sbaragliato la concorrenza e, con il titolo abruzzese in tasca, ha guadagnato anche la possibilità di partecipare ai prossimi Campionati Italiani giovanili che si svolgeranno presso il Centro federale di Serramazzoni, in provincia di Modena.

In casa Ct Vasto il successo della giovane tennista è stato accolto con grande soddisfazione. Parole d'elogio per lei dallo staff tecnico e dirigenziale. "Grazie a questo risultato, per cui facciamo ad Anna tanti complimenti, il nostro circolo potrà essere rappresentato nella massima competizione nazionale giovanile".