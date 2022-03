Amici ed ex colleghi in campo per il 4° Memorial Ignazio Rullo

Anche quest'anno i suoi amici hanno voluto ricordarlo con una partita di calcio a lui dedicata. Nel quarto anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 30 maggio 2014, una squadra formata dai dipendenti del Comune di Vasto e le vecchie glorie de Il Golfo Calcio, sono scese in campo in memoria di Ignazio Rullo, per tanti anni responsabile dell'ufficio servizi del Comune. Al campo sportivo del quartiere San Paolo si sono ritrovati in tanti per rendere omaggio a Rullo, grande appassionato di calcio, tra i soci fondatori e per tanti anni presidente della squadra Il Golfo, che partecipa al campionato amatori.

Al termine della partita la figlia Alessia, presente come ogni anno con tutta la famiglia, ha voluto ringraziare i promotori di questa partita che continua a manter vivo il ricordo di Ignazio. Franco Di Conca ha ricordato anche lui la figura di Rullo rendendo omaggio anche ad altri due storici dirigenti della società sportiva vastese scomparsi, Benito Bevilacqua e Luigi Sperinteo, per tanti anni hanno dato il loro appassionato apporto alla squadra. Anche il sindaco Francesco Menna ha voluto esprimere il suo ricordo verso Rullo, per una vita al lavoro in Municipio.

E poi, in un clima di gioia e amicizia, l'immancabile terzo tempo con l'appuntamento al prossimo anno per la 5ª edizione del Memorial Ignazio Rullo.