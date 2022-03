"E...state con noi!", ecco gli eventi in programma a Villalfonsina

È stato pubblicato il calendario degli eventi estivi che il Comune di Villalfonsina, insieme alle associazioni, promuove per la stagione. "Abbiamo cercato di programmare degli eventi interessanti stando ben attenti alla spesa - sottolinea il sindaco Mimmo Budano -. A Villalfonsina abbiamo diversi cantieri aperti e alcuni che inizieranno nei prossimi mesi. La scelta dell'amministrazione è stata quindi quella di investire sulle opere infrastrutturali cercando di fare economia sulle altre voci di spesa. In ogni caso il programma dei nostri eventi è interessante e mi auguro che possa richiamare l'attenzione dei miei concittadini e non solo".

Il calendario degli eventi - clicca qui

Si parte il 14 luglio, con lo spettacolo teatrale "Arturo lo chef" e poi, il 28 luglio, la 22ª Sagra del coniglio ripieno in contrada Pallano. Molto attesa la festa della Madonna della Neve, che avrà un programma intenso con appuntamenti religiosi e culturali.In particolare il 4 agosto ci saranno la presentazione del libro di Nicola De Sanctis "Villalfonsina - Nascita e crescita di un paese" e l'inaugurazione della mostra a cura del gruppo "Sei di Villalfonsina se...". E poi, domenica 5 agosto, l'inaugurazione del museo etnografico. Da segnalare anche la 15ª sagra della sfogliatella, il 18 agosto, e, per concludere la stagione, il party di fine estate il 1° settembre.

"C'è tanto impegno da parte dell'amministraizone e delle tante persone coinvolte nell'allestimento e nella preparazione d tutti questi appuntamenti. Auguro a tutti una felice estate - conclude Budano - con l'auspicio di avere una partecipazione nutrita negli eventi del nostro Comune".