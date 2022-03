Lions Club Vasto Host, passaggio del martelletto tra Francesco D’Adamio e Gabriele D’Ugo

Anche quest’anno la tradizionale cerimonia del “Passaggio del martelletto” ha concluso l’anno sociale 2017/18 ed ha aperto il nuovo che sarà speciale per il Lions Club Vasto Host: il 2019 sarà l’anno del 60° anniversario della sua omologazione da parte delle Sede centrale in America, approvata il 3 maggio 1959. Una storia continua di presenza attiva nel territorio, senza soluzione di continuità. Presenti alla serata l’Assessore al Comune di Vasto Anna Bosco, il Past Governatore e Presidente della Fondazione per la Solidarietà del Distretto 108A, Marcello Dassori, i soci e gli amici del Club con i loro familiari.

Così come prevede il cerimoniale di questo evento, la prima parte della serata, condotta dalla cerimoniera Maria Grazie Angelini, ha avuto come protagonista il Presidente uscente, dr. Francesco D’Adamio, che nel suo indirizzo di commiato ha ricordato come l’intensa attività del suo anno sociale si sia sempre ispirata ai valori primari dell’amicizia tra i soci e non e della solidarietà nei confronti di chi ha bisogno. Nel rispetto delle direttive internazionali dell’Associazione, il Club si è interfacciato in una proficua cooperazione con l’Amministrazione Comunale, Croce Rossa, ASL, Istituti scolastici di vario grado, sempre con il successo dei tanti service di qualità. La critica interna produttiva e la collegialità delle decisioni hanno reso possibili questi risultati, rafforzando il rapporto del Club con tutti i soggetti che operano nel territorio. Dopo aver ringraziato tutti i collaboratori con la consegna di un attestato di simpatia (iniziativa molto gradita a tutti) ha chiuso simbolicamente il suo mandato con la consegna del distintivo specifico al neo Presidente, avv. Gabriele D’Ugo, e con il suo ultimo tocco di campana. Prima del vero e proprio passaggio di consegne, l’Assessore Anna Bosco ha espresso, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, il suo ringraziamento al Presidente uscente ed a tutto il Club per le numerose iniziative che hanno visto i rappresentanti comunali e lionistici fianco a fianco a testimonianza di un forte rapporto di stima che si è consolidato nella comune attività di solidarietà quasi quotidiana. Successivamente il Past Governatore, Marcello Dassori, ha colto l’occasione per consegnare dei diplomi di merito ai collaboratori, soci del Club, che l’hanno affiancato durante il suo anno di governatorato.

E’ poi intervenuta la nuova cerimoniera, Alessandra Notaro, che ha invitato il neo Presidente al primo suo tocco di campana col nuovo martelletto. Nel suo discorso programmatico, ha ricordato che, alcuni anni fa, fosse stata la curiosità a stimolare la sua presenza alle prime riunioni del Club, ma poi la convinzione di aver trovato e conosciuto persone speciali e sensibilità abbia radicato la sua adesione al lionismo, la cui essenza si può riassumere in due cuori che battono, uno dentro il petto di ognuno e l’altro fuori in tutto quello che i Lions fanno, i numerosi service sono come dei ruscelli che portano il contributo d’acqua al fiume del volontariato e della solidarietà. Infine, il neo Presidente ha brevemente accennato al il programma di attività che dovrà seguire le direttive operative ormai consolidate del Club ed affrontare le nuove sfide decise dal Congresso Nazionale di Bari e dal Congresso Distrettuale di Tortoreto., ed al termine, ha chiamato intorno a sé, per la presentazione ufficiale, tutti i componenti del nuovo Direttivo del Club eletti qualche mese fa, per le foto di rito.

Piero Uva