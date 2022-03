Graziano Marcovecchio eletto presidente nazionale di Assovetro

Graziano Marcovecchio è stato eletto nuovo presidente nazionale di Assovetro, l'associazione nazionale degli industriali del vetro. Il presidente di Pilkington Italia è stato scelto nell'assemblea dei soci come successore di Massimo Noviello che ha guidato Assovetro per tre mandati. Marcovecchio sarà in carica per il biennio 2018-2020.

Assovetro, che fa parte del sistema Confindustria, associa 68 aziende per un totale di 100 stabilimenti e una forza lavoro di oltre 16 mila addetti. Tra le aziende, 27 appartengono al settore della produzione con 54 stabilimenti e 12.300 addetti; 37 si occupano della trasformazione con 42 stabilimenti e circa 3.000 dipendenti; 2 sono del comparto lampade, con poco meno di un migliaio di addetti. In generale, lavorano 5 milioni di tonnellate di vetro all'anno e realizzano un fatturato di 3 miliardi di euro.

L'auspicio è che l'elezione di Marcovecchio in questo importante organismo sia di sostegno al nuovo piano industriale dello stabilimento Pilkington di San Salvo per evitare gli esuberi. Poter rappresentare le istanze dell'azienda sansalveso e quello dell'intero settore vetro in Italia sarà per Marcovecchio un compito impegnativo ma che potrebbe avere risultanze positive per l'intero territorio del Vastese.