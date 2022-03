E’ morta l’89enne investita stamani da un mezzo commerciale in via Istonia

E' morta Maria Barducci, la ottantanovenne investita stamanida un mezzo commerciale davanti alla villa comunale di San Salvo.

La polizia municipale sta acquisendo gli elementi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e attende l'esito degli esami disposti sul conducente del Fiat Fiorino.

La prima notizia - E' stata trasportata d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Pescara la donna di 89 anni che stamani è stata investita a San Salvo.

Attorno alle 11, per cause che la polizia municipale sta accertando, la donna è stata investita dal Fiat Fiorino condotta da G.I., un uomo di 71 anni residente a San Salvo. L'incidente è avvenuto in via Istonia, a poche decine di metri dalla rotatoria.

La donna ha riportato due politraumi facciali e fratture scomposte di anca e femore. Viste le sue condizioni, i medici del 118 hanno chiesto l'arrivo dell'elicottero, che è atterrato sul campo dello stadio Davide Bucci. La paziente è stata adagiata sull'eliambulanza per l'immediato trasferimento all'ospedale Santo Spirito di Pescara.